Психиатр рассказал об опасной связи алкоголя и обезвоживания в жару

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Употреблять алкогольные напитки, особенно крепкие, на жаре — не самая лучшая идея. Такого мнения придерживается психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев.

Он пояснил, что во время изнуряющего зноя в организме человека происходит сгущение крови, потому что он теряет много воды. А спиртное может только усугубить ситуацию и нанести большой вред здоровью.

— Когда человек злоупотребляет алкоголем, являющимся нарушителем водно-электролитного баланса, в этот период из его организма выводятся калий, магний, натрий, кальций. То есть происходит обезвоживание, — подчеркнул эксперт.

По его словам, одним из признаков недостатка воды в организме является сухость во рту или, как ее прозвали в народе, «сушняк». Во время жаркой погоды такое состояние только усугубляется, отмечает ФАН. В свою очередь обезвоживание может привести к сгущению крови. Помимо этого, алкоголь положительно влияет на нарушение реологического свойства крови.

Как объяснил Алексей Казанцев, это означает, что нарушается свертываемость крови. Все это может увеличить риск кровотечений и тромбообразования.