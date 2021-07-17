Курбан-байрам-2021: названы традиции мусульманского праздника

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Ид аль-Адха, иначе говоря Курбан-байрам, является одним из самых важных праздников в исламе. Он посвящен событию, описанному в священных книгах авраамических религий: ислама, христианства, иудаизма. Речь идет о жертвоприношении пророка Ибрахима. Этого героя в иудаизме и христианстве называют Авраамом.

Чтобы доказать свое почитание Бога, он должен был принести в жертву собственного сына. Он был готов сделать это, однако в последний момент Всевышний смилостивился и спас юношу. Жертва была заменена на животное.

Время наступления всех мусульманских праздников рассчитывается по исламскому лунному календарю. Так, Курбан-байрам отмечается спустя 70 дней после Ураза-байрама. Причем в России и других странах время празднования может быть разным.

Многие российские мусульмане будут отмечать Курбан-байрам в 2021 году в течение пяти дней, с 19 по 23 июля.

Согласно исламским традициям, считается, что каждый мусульманин хотя бы раз в жизни обязан совершить паломническую поездку в священный город Мекка в Саудовской Аравии. По поверьям, этот город был заложен спасенным чудесным образом сыном Ибрахима Исмаилом.

Накануне Курбан-байрама паломники поднимаются на гору Арафат. Верующие совершают ритуальное побивание дьявола камнями. Помимо этого, предусматривается семикратный обход вокруг Каабы и жертвоприношение.

В России праздник Курбан-байрам считается очень популярным. Утром, 20 июля, должна состояться праздничная молитва, после которой верующие отправятся в места, где они смогут совершить жертвоприношения.

Хоть этот обычай и осуждается, он все равно широко распространен. Причем приношение животного в жертву должно происходить по строгим критериям. Треть мяса уходит на праздничную трапезу участников, а остальное раздают неимущим, которые не могут самостоятельно совершить данный обряд, отмечает ФАН.