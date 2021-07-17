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Поезд Москва — Брянск и электричка Калуга — Москва задержались в пути из-за непогоды

Анастасия Волоснова

Общество
Поезд Москва — Брянск и электричка Калуга — Москва задержались в пути из-за непогоды
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Пассажирский поезд № 739 Москва — Брянск и электричка № 6110 Калуга — Москва двигаются с задержками на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом в субботу, 17 июля, рассказали в пресс-службе магистрали.

Причиной отклонения от расписания стали дожди в Москве. По предварительным данным, поезд и электричка будут задерживаться в пути около часа.

В магистрали принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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