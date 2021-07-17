Склад загорелся в подмосковном городе Реутов

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В городе Реутов в Подмосковье загорелся склад со стройматериалами. Соответствующие сообщения стали появляться в СМИ субботу, 17 июля.

Инцидент произошел вечером 17 июля в микрорайоне Салтыковка на улице Поповка. По предварительным данным, огонь быстро распространяется по территории объекта.

При этом черный дым от пожара в настоящее время можно наблюдать во всем районе, пишет Telegram-канал «Москва 24». Информация о причинах возгорания не поступала.

Позже в экстренных службах уточнили, что площадь пожара составляет 1,8 тысячи квадратных метров. По всей площади горит складское здание размером 60 на 30, пишет РИА Новости.

Другой пожар был потушен в четверг, 15 июля. Возгорание произошло на улице Карьер в доме № 2, строение 10. Наблюдалось открытое горение в трех окнах здания. Кроме того, был риск перехода огня на чердак. Пожару присвоили первый ранг сложности. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.