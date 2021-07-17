Московское предприятие выпустило 1,5-миллиардный батон колбасы

Фото: Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Столичному предприятию «Дымов» в субботу, 17 июля, исполнилось 20 лет. В честь юбилея предприятие произвело 1,5-миллиардный батон колбасы. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По его словам, в Москве работают порядка 15 средних и крупных предприятий в отрасли мясной промышленности. Он подчеркнул, что столица является одним из центров данной сферы производства.

Александр Прохоров добавил, что в прошлом году выпуск мясной продукции в городе вырос более чем на 70 процентов по сравнению с показателями 2019 года.

— Один из ключевых игроков — столичное предприятие «Дымов». Только за прошлый год здесь выпустили 26 тысяч тонн колбасных изделий, которая поставляется не только по всей стране, но также успешно экспортируется, — отметил Александр Прохоров.

Фото: Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Прохоров уточнил, что всего с открытия предприятие выпустило более одного миллиарда батонов колбасы и 100 миллионов упаковок сосисок. Продукцию компании «Дымов» также поставляют в страны ближнего зарубежья.

При этом по итогам первого квартала 2021 года московский несырьевой неэнергетический экспорт во Францию вырос более чем в три раза и достиг 48,1 миллиона долларов. На долю Москвы в общероссийском несырьевом неэнергетическом экспорте во Францию за этот период пришлось более 22 процентов.