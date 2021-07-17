Лев напал на девочку на базе отдыха в Краснодарском крае

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Лев, который находился в вольере на базе отдыха в Краснодарском крае, травмировал девочку, которая попыталась его сфотографировать. Об этом рассказали в субботу, 17 июля, на сайте СУСК по региону.

Инцидент произошел в пятницу, 16 июля, на базе отдыха в селе Марьино Успенского района. Девочка отошла от родственников к вольеру со львом и поднесла руку к внешнему ограждению, чтобы сделать снимок животного.

Лев ударил лапой по руке девочки. Она получила травмы кисти и была госпитализирована после инцидента. По предварительным данным, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

По факту произошедшего проводится проверка. Уточняются причины и обстоятельства случившегося.