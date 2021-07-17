застолье

В воскресенье, 18 июля, православная церковь чтит память Афанасия Афонского, византийского монаха.

Считает, что в этот день нужно ходить в гости и приглашать к себе близких людей. Это позволит призвать благополучие и удачу на целый год.

Кроме того, нельзя сплетничать. В этот день раскрытие собственных и чужих секретов может привести к негативным последствиям. Следует следить за тем, что произносится вслух, чтобы обезопасить себя, и не думать о том, что жизнь впереди будет плохой.

Также запрещается делать ремонт. Даже самые маленькие работы, вроде поклейки обоев или починки вещей, считаются грехом.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как 18 июля призвать удачу и благополучие на целый год

Согласно приметам погоды, прячущаяся облака луна сулит хороший урожай. А если она большая и яркая, то следует ждать солнечной погоды. Увидеть радугу утром — к дождю, а вечером — к ясному дню.

В этот день отмечают создание органов государственного пожарного надзора в России и День металлурга, в этом году выпадающий на 18 июля.

Еще один интересный праздник — День прогулок под дождем. Его отмечают, только если наблюдается соответствующая дате погода. Считается, что в этот день следует взять зонтик и пойти гулять, улыбаясь и радуясь жизни.

18 июля родились бывший президент ЮАР Нельсон Мандела, советский поэт Евгений Евтушенко, американский актер Вин Дизель, композитор Григорий Гладков и оперная певица Любовь Казарновская.

Именины отмечают Василий, Степан, Афанасий, Елизавета, Варвара, Анна, Геннадий и Сергей.