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МЧС предлагает разрешить сжигать сухую растительность на дачах в 15 метрах от построек

Михаил Алимов

Общество
МЧС предлагает разрешить сжигать сухую растительность на дачах в 15 метрах от построек
Фото: Анна Быкова

МЧС предложило смягчить действующие правила разведения костров на дачных участках. Теперь дачники могут сжигать сухую траву на расстоянии 15 метров от построек. Об этом сообщается в проекте постановления правительства.

— При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек, — отмечается в документе.

Траву можно сжигать на расстоянии не ближе 10 метров, если используются бочки, мангалы или другие емкости.

С 1 января в России действуют новые правила противопожарного режима. Согласно им, сжигать мусор, траву или другие отходы можно не ближе 50 метров от любых построек. Территория вокруг должна быть очищена от прочих предметов, а расстояние до хвойного леса и молодняка должно быть не менее 100 метров, до лиственного — 30 метров.

12 июля в Москве объявили высокий уровень пожарной опасности из-за жаркой погоды. Из-за этого повысилась вероятность случайного возгорания в парках, лесах и на неиспользуемых территориях.

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