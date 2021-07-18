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Страны ОПЕК+ утвердили новые базовые уровни добычи нефти

Полина Долганова

Политика
Страны ОПЕК+ утвердили новые базовые уровни добычи нефти
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Министры стран ОПЕК+ в ходе заседания, которое состоялось в воскресенье, 18 июля, утвердили решение о восстановлении добычи нефти до конца 2021 года и договорились о продлении действующего соглашения до конца 2022 года. Об этом сообщается в финальном коммюнике, опубликованном по итогам переговоров.

Так, страны в полной мере поддержали план по увеличению добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до конца текущего года. Кроме того, соглашение, которое ранее действовало до апреля 2022 года, будет продлено до конца года. С мая 2022 года некоторые страны будут добывать нефть по скорректированному базовому уровню, от которого рассчитываются квоты по объемам производства. Для России и Саудовской аравии уровень будет повышен с 11 до 11,5 миллиона баррелей в сутки, для ОАЭ — с 3,17 до 3,5 миллиона баррелей в сутки, для Ирака — с 4,65 до 4,8 миллиона и для Кувейта — с 2,8 до 2,96 миллиона.

Кроме того, страны ОПЕК+ планируют повышать добычу ископаемого на 0,4 миллиона баррелей в сутки до того момента, пока на рынок не вернется объем 5,8 миллиона баррелей в сутки. Осуществить эту цель планируется до сентября 2022 года, однако в декабре текущего года план может подвергнуться изменениям. Очередное заседание министров стран ОПЕК+ запланировано на 1 сентября 2021 года.

В ТАСС уточнили, что главные вопросы между союзными странами были решены в течение двух недель. Разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ были также улажены.

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