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ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Крымском Валу в Москве

Полина Долганова

Происшествия
ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Крымском Валу в Москве
Фото: Вечерняя Москва
крымский вал, дом 9 Карта всех событий

Пять машин столкнулись в Центральном округе столицы. В результате случившегося движение по Садовому кольцу было затруднено в обоих направлениях. Об этом в воскресенье, 18 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Авария произошла рядом с домом 9 на Крымском Валу.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» москвичам рекомендовали объезжать участок дороги, на котором произошло ДТП.

Ранее «ВМ» писала, что в подмосковных Мытищах вечером в субботу, 17 июля, произошла авария с участием двух автомобилей. «Лада» столкнулась с Hyundai на Осташковском шоссе. В результате ДТП погибли водитель отечественного автомобиля и пассажир иномарки. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины ДТП.

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