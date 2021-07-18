Поезда на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД задержались из-за человека на путях

Фото: Анна Быкова

Движение поездов на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД в сторону столицы было затруднено из-за человека, который стоял на путях. Он находился между станциями Павшино и Тушинская. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщается на странице ЦППК в Twitter.

— На D2 и Рижском направлении затруднено движение в сторону Москвы из-за человека на пути на перегоне Павшино — Тушинская, — говорится в сообщении.

На D2 и Рижском направлении затруднено движение в сторону Москвы из-за человека на пути на перегоне Павшино-Тушинская. Пожалуйста, соблюдайте правила безопасности на ЖД. — ЦППК (@centralppk) July 18, 2021

Спустя некоторое время движение удалось восстановить. Из-за вынужденного перерыва, который продлился более часа, были отменены семь поездов. Интервалы на всем диаметре также увеличились.

В связи с произошедшим москвичам рекомендовали соблюдать правила безопасности на железной дороге.

До этого сообщалось, что из-за укладки пути на участке Москва-Бутырская — Бескудниково в расписании поездов первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), Савеловского направления МЖД и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево произойдут изменения.