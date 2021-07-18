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Поезда на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД задержались из-за человека на путях

Полина Долганова

Происшествия
Поезда на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД задержались из-за человека на путях
Фото: Анна Быкова

Движение поездов на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД в сторону столицы было затруднено из-за человека, который стоял на путях. Он находился между станциями Павшино и Тушинская. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщается на странице ЦППК в Twitter.

— На D2 и Рижском направлении затруднено движение в сторону Москвы из-за человека на пути на перегоне Павшино — Тушинская, — говорится в сообщении.

Спустя некоторое время движение удалось восстановить. Из-за вынужденного перерыва, который продлился более часа, были отменены семь поездов. Интервалы на всем диаметре также увеличились.

В связи с произошедшим москвичам рекомендовали соблюдать правила безопасности на железной дороге.

До этого сообщалось, что из-за укладки пути на участке Москва-Бутырская — Бескудниково в расписании поездов первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), Савеловского направления МЖД и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево произойдут изменения.

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