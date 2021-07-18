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В понедельник, 19 июля, церковь чтит память монаха-отшельника и последователя Антония Великого Сисоя Великого.

Его почитают как покровителя земледельцев. Чтобы весь год быть здоровым, необходимо в этот день утром пройтись босиком по росе.

Проблемы в этот день разрешатся сами собой. Нельзя спешить. Спешка принесет только неудачу в делах. Не нужно решать любые финансовые вопросы, в том числе давать и брать в долг.

Не стоит охотиться в лесу, потому что этот день предназначен для охоты. Если есть желание чем-то заняться, лучше сходить на рыбалку — улов будет отличным.

Спать под лунным светом также не рекомендуется. В народе говорят, что это может забрать красоту и здоровье и принести в жизнь множество мелких неудач.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно сделать 19 июля, чтобы быть здоровым целый год

Согласно приметам погоды, если в этот день листья уже пожелтели, стоит ждать раннего прихода осени и зимы. Желтые облака, наблюдаемые на небе, сигнализируют о дожде.

Празднуют 19 июля юристы МВД. Их праздник отмечают в этот день с 2003 года, а первые мысли о создании правовой службы в системе МВД появились еще в начале XIX века.

В этот день отмечаются еще два интересных праздника — День пирожков с малиновым вареньем и День без купальника.

Обязательно стоит съесть пирожок с вкусной начинкой, желательно собранной самостоятельно. Выпечку лучше употреблять в хорошей компании, с которой можно вести задушевные разговоры.

День без купальника отмечают натуристы. Это приверженцы течения, которые посредством оголения своего тела выражают уважение природе и людям. Чтобы отметить этот праздник, натуристы приходят на специальные пляжи со знаком перечеркнутого купальника и плавками.

19 июля произошли несколько значимых в мире событий. В 1485 году на Москве-реке заложили старейшую из башен Московского Кремля — Тайницкую. В 1900 году в Париже заложили метро, а в 1980-м открылись XXII летние Олимпийские игры в Москве.

Родились в этот день основатель оружейной фирмы Сэмюэль Кольт, поэт Владимир Маяковский, актеры Александр Ширвиндт, Вахтанг Кикабидзе, Василий Ливанов, Бенедикт Камбербэтч, актриса Вера Сотникова и модельер Сергей Зверев.

Именины отмечают Иннокентий, Виктор, Антон, Александр, Федор, Архип, Валентин, Василий, Марфа, Анатолий.