Диетолог рассказала, какие продукты помогут убрать жир с живота

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Многие люди ведут борьбу с избытком висцерального жира. Именно он нарушает гормональный фон, вызывает воспаление в организме, а также увеличивает риск появления серьезных болезней. Диетолог Елена Соломатина рассказала, с помощью какой диеты можно эффективно убрать жир с живота.

По ее мнению, нужно употреблять продукты, которые имеют низкий гликемический индекс. Речь идет о коэффициенте, показывающем, с какой скоростью углеводы, которые находятся в продукте питания, усваиваются организмом, а также увеличивают уровень сахара в крови.

— Когда человек есть продукты, которые имеют высокий гликемический индекс, у него интенсивнее увеличивается уровень глюкозы, перерабатываемой инсулином в жир, — объяснила диетолог.

Жир откладывается именно в области живота. К продуктам, имеющим высокий гликемический индекс, относится пиво. Именно поэтому у людей, злоупотребляющих данным алкогольным напитком, появляется так называемый пивной живот.

Как подчеркнула Елена Соломатина, низкий гликемический индекс имеют продукты, в которых содержится много клетчатки. Например, к ним можно отнести овощи. Клетчатка также содержится во фруктах, однако из-за того, что они содержат сахар, диетолог рекомендовала относиться к ним с осторожностью, отмечает ФАН.

Полезными овощами диетолог считает капусту, сельдерей, а также зелень. Эксперт добавила, что стоит обратить внимание на нежирную рыбу и грудку курицы или индейки. Можно употреблять молочные нежирные продукты, но лучше выбирать полностью обезжиренные варианты.