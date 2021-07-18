«Как же не хватает ее смеха»: Долина призналась, что скучает по Началовой

Фото: Вечерняя Москва

Певица Лариса Долина призналась, что скучает по артистке Юлии Началовой и до сих пор не может смириться с ее уходом из жизни. Об этом Долина написала на своей странице в Instagram.

Певица поделилась с подписчиками трогательным фото, на котором изображены Началова и дочь Долиной Ангелина Миончинская.

— Подружки… Росли на моих глазах… Две мои любимые девочки… — подписала снимок певица.

По ее словам, Юлия Началова очень любила Ангелину. В возрасте 11–12 лет девушки «друг без друга просто жить не могли».

Певица добавила, что девушки постоянно ночевали друг у друга, когда были подростками, много смеялись, «по секрету» воровали продукты из холодильника и ели их под одеялом.

— Очень нам не хватает нашей девочки, — подытожила Долина.

Певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет от развившегося сепсиса, который привел к сердечно-легочной недостаточности.