Названы самые недорогие внутренние авианаправления в августе

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Куда жители России могут отправиться на отдых в августе, сэкономив при этом деньги на покупке билетов, выяснили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Как подчеркнули эксперты, самые бюджетные авиабилеты можно приобрести с вылетом из Москвы. Например, за 800 рублей из столицы можно добраться до Брянска, а за 1500 и 1550 рублей — до Ульяновска или Санкт-Петербурга. В свою очередь путь до Пскова из Москвы обойдется в 1800 рублей, а до Анапы — в 1980 рублей.

Из Петербурга в августе выгодно будет отправиться в Москву. В эту сторону можно отыскать билеты стоимостью выше 1550 рублей. Экономно из Северной столицы также можно будет добраться до Архангельска (1990 рублей) и Калуги (2120 рублей). А вот добраться самолетом до Калининграда из города на Неве можно будет за 2500 рублей. До Нижнего Новгорода пассажиры долетят за 2850 рублей, отмечает RT.

Из Екатеринбурга в августе с выгодой можно будет добраться по воздуху до Тюмени. Цена на перелет в ту сторону составляет от 1440 рублей. Также желающие смогут долететь до Ханты-Мансийска за 2300 рублей.