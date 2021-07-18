Продление срока действия паспортов, подлежащих замене, поддержали в Совфеде РФ

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Информацию о продлении до 90 дней срока действия паспортов, подлежащих замене при достижении человеком возраста 20 и 45 лет, прокомментировал первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

— На мой взгляд, так будет удобнее для людей. При этом не нужно сразу бежать записываться на прием, фотографироваться и собирать различные справки, документы, — пояснил сенатор.

Он добавил, что в тех случаях, когда происходит замена паспорта в 14 лет, правила предоставления сведений в соответствующие органы и выдача самого документа, удостоверяющего личность, остаются неизменными, отмечает RT.

— За 14 дней после дня рождения гражданина, как мне кажется, необходимо приехать с личным заявлением и родителями. Поэтому для несовершеннолетних правила остаются более строгими, — подчеркнул Валерий Рязанский.

Срок действия паспортов, которые подлежат замене, был увеличен до 90 дней. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте правительства Российской Федерации.