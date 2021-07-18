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Идею о психологических консультациях перед экзаменами в школах оценили в Госдуме

Елена Фролова

Общество
Идею о психологических консультациях перед экзаменами в школах оценили в Госдуме
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Предложение о введении регламента по консультированию психологами учащихся девятых и одиннадцатых классов во время экзаменационного периода прокомментировал руководитель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

— Необходимо заметить, что Ирина Волынец, ставшая инициатором данной идеи, является неравнодушным общественным деятелем, многодетной мамой. И на сегодняшний день она занимается вопросами защиты материнства и детства Республики Татарстан, — рассказал депутат.

По его словам, она постоянно выдвигает разного рода идеи, среди которых есть реализуемые и частично реализуемые предложения.

— При этом в любом случае, я считаю, тот факт, что мы слышим разного рода предложения, — хорошо. В результате они порождают необходимую в обществе дискуссию социального характера, — добавил Ярослав Нилов.

Он отметил, что ЕГЭ и ОГЭ являются серьезной психологической нагрузкой для школьников. Именно поэтому он поддерживает выдвинутое предложение, отмечает RT.

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