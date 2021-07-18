«Добровольная зависимость»: Зудина рассказала об отношениях с Табаковым

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Жена театрального режиссера Олега Табакова Марина Зудина раскрыла секрет отношений со своим супругом, ушедшим из жизни в 2018 году.

По ее словам, психологи могли бы назвать их отношения созависимостью.

— Это была добровольная зависимость друг от друга. И радостная, — откровенно рассказала актриса в разговоре с «7 Дней».

Она добавила, что в настоящее время в ее жизни начался новый этап. Первую жизнь народная артистка проживала до встречи с Олегом Табаковым, вторую — во время их отношений, а третья началась после его ухода из жизни.

Зудина отметила, что ей тяжело осознавать начало нового этапа, однако он необходим, чтобы «увидеть впереди новые горизонты». Сейчас актриса ставит перед собой новые цели и двигается вперед.

Олег Табаков умер 12 марта 2018 года на 83-м году жизни. Актера отключили от аппарата жизнеобеспечения. Церемония прощания с Олегом Табаковым прошла 15 марта в здании Московского художественного театра (МХТ) имени Антона Чехова. Актера похоронили на Новодевичьем кладбище. Он был женат на Марине Зудиной более 20 лет. У супругов родились двое детей: сын Павел и дочь Мария.