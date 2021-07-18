Эксперт прокомментировал решение стран ОПЕК+ по добыче нефти

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Решение стран ОПЕК+ по утверждению новых базовых уровней добычи нефти прокомментировал эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

— Понятно, что в данном вопросе выдвинуто довольно компромиссное решение в плане увеличения объемов добычи нефти. Это означает, что темп будет небольшим в увеличении объемов производства. Вместе с этим, во-первых, он даст возможность, сохранить достаточно высокие цены на черное золото, а во-вторых, все равно заметно, что страны собираются возвращать свои объемы на доковидный уровень, — пояснил эксперт.

По его мнению, когда ситуация потребует увеличения объемов добычи, параметры сделки, возможно, будут меняться, отмечает RT. Он также добавил, что важно учитывать тот факт, что ОПЕК+ всегда «была сиюминутной сделкой». Это означает, что если потребление будет быстро расти, то участники организации увеличат объем добычи относительно того, что указан сейчас в договоре.

Доклад о состоянии рынка нефти ОПЕК опубликовала 15 июля. В результате в 2021 году наблюдается значительный дефицит черного золота, считают некоторые эксперты. Так, в первом квартале года был зафиксирован небольшой профицит предложения, однако в начале второго квартала был замечен его дефицит. К концу декабря он может составлять свыше 2,5 миллиона баррелей в сутки.

По мнению специалистов, это компенсируется изъятием объемов их тех запасов, что были накоплены весной 2020 года. При этом они стремительно уменьшаются. Например, в Соединенных Штатах запасы нефти сейчас на восемь процентов меньше, чем среднее значение за пять лет, отмечает «Царьград».

Уточняется, что все это говорит об увеличении стоимости марки Brent, которая может достигнуть и трехзначных цифр.