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YouTube проигнорировал требования Роскомнадзора о необходимости удалить фейки

Полина Долганова

Общество
YouTube проигнорировал требования Роскомнадзора о необходимости удалить фейки
Фото: Pixabay

Администрация YouTube игнорирует требования Роскомнадзора о необходимости удалить материалы, в которых содержится фейковая информация, в том числе о коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

— Администрация YouTube игнорирует требования ведомства о необходимости удаления материалов, содержащих фейки, в том числе о коронавирусе, — говорится в сообщении.

В заявлении уточняется, что видеохостинг так и не удалил девять материалов, в которых содержится неправдивая информация о COVID-19.

Ведомство напомнило, что если после получения требования интернет-платформа не ограничивает в течение суток доступ к запрещенной информации, то ей грозит штраф в размере от трех до восьми миллионов рублей.

Если платформа нарушает российское законодательство повторно, то суд может принять решение о штрафе в размере от 1/20 до 1/5 от годового оборота портала. В Роскомнадзоре уточнили, что YouTube ограничивает доступ к материалам российских СМИ чаще других иностранных платформ. В общей сложности было выявлено около 30 случаев цензурирования изданий из РФ. Среди них были НТВ, «Россия 24», Russia Today и другие.

Видеохостинг также лидирует по количеству неудаленного противозаконного контента. Ведомство направило руководству компании Google, которая владеет YouTube, свыше 24 тысяч требований удалить противоправные материалы. Пока что хостинг так и не удалил около пяти тысяч таких публикаций. Значительная часть из них содержит данные о террористических организациях, запрещенных на территории России. Также во многих материалах замечены порнография и информация о наркотиках, передает РИА Новости.

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