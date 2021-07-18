Врач сообщила о пользе сезонных фруктов и ягод

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Какой пользой обладают сезонные фрукты и ягоды, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол.

По ее словам, принимать фрукты и ягоды нужно дозированно, потому что у некоторых людей могут образоваться проблемы.

— Например, клубники нужно употреблять ровно столько, сколько человек хочет, и чтобы это не навредило его желудочно-кишечному тракту, — пояснила эксперт.

Она также уточнила, что во всех ягодах и кислых фруктах находится очень много кислот. Так, фруктовая кислота может нанести вред слизистой желудочно-кишечного тракта. Поэтому тем людям, у которых есть проблемы с ЖКТ, не стоит злоупотреблять такими продуктами. При этом врач добавила, что сырые овощи и фрукты являются очень полезными. Однако их не всем можно есть.

Людям, у которых наблюдаются такие заболевания, как различные колиты или аллергические реакции, нужно воздержаться от приема этих продуктов. Эксперт рекомендовала использовать их в приготовлении пищи, но не есть сырыми. Яблоко можно запечь, а если речь идет о приготовлении сока, то его желательно поварить, отмечает RT.