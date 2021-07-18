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CAS удовлетворил апелляцию по делу пловцов из РФ и разрешил им выступать в Токио

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
CAS удовлетворил апелляцию по делу пловцов из РФ и разрешил им выступать в Токио
Фото: amsr_photography / CC BY 2.0

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию по делу российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева. Они смогут выступить на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

— Апелляция удовлетворена, наши спортсмены Вероника Андрусенко и Александр Кудашев смогут выступить на Олимпиаде в Токио, — рассказал собеседник РИА Новости.

Летние Олимпийские игры начнутся в Токио 23 июля. Соревнования по плаванию стартуют 24 июля и закончатся 1 августа. Андрусенко будет выступать на Играх на дистанции 200 метров вольным стилем и в эстафете 4 на 200 метров. Кудашев заявлен как пловец на дистанцию 200 метров баттерфляем.

Российских пловцов Александра Кудашева и Веронику Андрусенко временно отстранили от соревнований на основании доказательств, которые предоставило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), и следующих из анализа данных, извлеченных из московской антидопинговой лаборатории.

Спортсменов подозревали в нарушении антидопинговых правил.

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