Эксперт объяснил рост цен на бензин

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Оптовые цены на бензин в России бьют рекорды. Стоимость марки «Регуляр-92», согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, достигла нового исторического рекорда, составив 55 720 рублей за тонну. Ситуацию прокомментировал эксперт, президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

С января текущего года стоимость топлива АИ-92 и АИ-95 увеличилась на 17 и 27 процентов соответственно. Не остановило подъема цен и решение чиновников поднять уровень выплат нефтяным компаниям из государственного бюджета в рамках демпфирующего механизма по стабилизации топливного рынка.

По словам Павла Баженова, по факту в России были созданы условия для увеличения оптовых цен на бензин. С одной стороны, существует благоприятная внешняя конъюнктура, которая представляет собой высокий уровень роста стоимости нефти, так как восстанавливается спрос. При этом рубль, который, как правило, показывал укрепление при подорожании черного золота, не закрепил свои позиции, отмечает «Царьград».

— Помимо этого, наметился налоговый диспаритет, который сдвинут не в пользу внутреннего рынка. Это означает, что экспортная пошлина с начала 2021 года уменьшилась, а акциз снова проиндексировали вверх, — пояснил эксперт.

Это, заключил он, привело к тому, что отгрузки на внутренний рынок стали менее привлекательными с точки зрения налогового обложения.