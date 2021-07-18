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Сотрудники СБУ напали на украинских пограничников

Полина Долганова

Политика
Сотрудники СБУ напали на украинских пограничников
Фото: Gleb Garanich / Reuters

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) оказались причастны к нападению на пограничный наряд, во время которого в ночь с 17 на 18 июля в Сумской области двум пограничникам были нанесены травмы, а также у них отобрали оружие. Инцидент произошел на границе с Российской Федерацией. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

— СБ Украины установила, что к нападению на пограничников в Сумской области причастны ее сотрудники. Спецслужба уже передала подозреваемых в нападении сотрудников органам следствия, — говорится в сообщении.

Обоих участников нападения в результате предварительного расследования отстранили от работы.

Теперь СБУ планирует сотрудничать со следствием и помогать привлечь к ответственности всех виновных вне зависимости от их статуса и должности.

18 июля МВД Украины сообщило, что ночью в Сумской области на пограничный наряд было совершено нападение. Трое неизвестных нанесли двум пострадавшим телесные повреждения. Отобранное оружие было возвращено пограничникам. По данному факту возбуждено уголовное дело.

После инцидента пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что участники нападения спрятались на территории страны. Кроме того, по его словам, нападение было совершенно именно с территории Украины. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, передает ТАСС.

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