Ростех показал, как выглядит носовая часть нового истребителя

Фото: structure.mil.ru

Госкорпорация «Ростех» опубликовала первую фотографию носовой части нового боевого истребителя, который будет впервые презентован на международном авиасалоне МАКС-2021. Снимок появился на странице компании в социальной сети «ВКонтакте».

Носовая часть первого российского однодвигательного боевого самолета была выполнена с помощью технологий малозаметности. При данной технологии используются сдвигающийся вверх фонарь кабины пилота и размещенный снизу воздухосборник. Верхняя часть воздушного судна выполнена в серой камуфляжной схеме пиксельного типа. Кроме того, на фото видны внутренние отсеки для вооружения. На самолете также заметен бортовый номер 75.

— Ребята, вы действительно думаете, что нам все еще по-прежнему нечем вас удивить? — написано в подписи к фотографии.

16 июля в Сети появился первый официальный снимок новейшего боевого самолета. На опубликованном фото был представлен перспективный однодвигательный самолет, который накрыт черным защитным чехлом.

Госкорпорация «Ростех» опубликовала пресс-релиз на своем сайте, где заявила, что 20 июля, прямо в день старта МАКС, презентует принципиально новый военный самолет, и запустила обратный отсчет времени до его презентации на специальном интернет-ресурсе.