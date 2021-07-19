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Скончался автор карикатур на пророка Мухаммеда Курт Вестергор

Анастасия Волоснова

Общество
Скончался автор карикатур на пророка Мухаммеда Курт Вестергор
Фото: EPA

Датский художник Курт Вестергор, который создавал скандальные карикатуры на пророка Мухаммеда, скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщила датская газета Berlingske вечером в воскресенье, 18 июля.

В семье художника уточнили, что он умер после продолжительной болезни. При этом Вестергор часто получал угрозы от исламистов и подвергался вооруженным нападениям.

Курт Вестергор родился в Дании в 1935 году. Его первые 12 карикатур на пророка Мухаммеда были опубликованы осенью 2005 года в датской газете Jyllands-Posten. Позднее газета стала мишенью ряда спланированных атак. Исламисты устраивали протесты, а за убийство Вестергора и других авторов карикатур было назначено вознаграждение 15 миллионов долларов.

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