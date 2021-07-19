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Москвич впал в кому после драки на севере столицы

Илья Ашуров

Происшествия
Москвич впал в кому после драки на севере столицы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Хорошёвское шоссе, 7с2 Карта всех событий

На севере столицы четыре молодых человека жестоко избили москвича. Об этом в понедельник, 19 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером 17 июля рядом с домом 7–2 на Хорошевском шоссе. Между 30-летним мужчиной и четырьмя злоумышленниками произошел конфликт. В какой-то момент словесная перепалка переросла в драку. Злоумышленники жестоко избили своего оппонента и скрылись с места происшествия.

Потерпевший получил серьезные травмы. К моменту приезда скорой помощи он впал в кому. В больнице среди прочего у него диагностировали перелом основания черепа.

На следующий день полиция задержала всех участников драки. Ими оказались молодые люди 21–22 лет. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Похожий случай произошел в Москве тремя днями ранее — 14 июля. Тогда в полицию обратился 34-летний житель столицы. По его словам, ночью на Патриарших прудах он познакомился с компанией молодых людей. Один из них стал вести себя агрессивно и спровоцировал конфликт, который перерос в драку.

В результате потасовки мужчине потребовалась помощь медиков. Позже у пострадавшего диагностировали переломы костей черепа и челюсти.

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