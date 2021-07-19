Необычный стеклянный потолок начали монтировать на станции «Новаторская» БКЛ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты приступили к монтажу уникального подвесного потолка на станции «Новаторская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Потолок будет выполнен из разноформатных панелей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Станционный комплекс «Новаторская» находится в высокой степени готовности, — отметил он.

В настоящее время строители также облицовывают пассажирскую зону. Из всех станций южного участка БКЛ станция «Новаторская» будет завершена первой. Сдать ее планируется до конца текущего года.

Архитектурный облик станции будет иметь яркие цветовые акценты, главный из которых — потолок с пленкой оранжевого цвета. «Новаторская» также станет первой станцией метро в Москве, для отделки потолка которой применялось стекло.

Генеральный директор группы компаний «Моспроект-3», специалисты которой являются разработчиками дизайна, Анна Меркулова, в свою очередь, отметила, что стеклянная отделка в полной мере выполняет задуманные функции — добавляет прозрачности, цвета и преломляет свет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.