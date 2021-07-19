Сомнолог объяснил, когда совы становятся жаворонками и наоборот

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Люди никогда не бывают постоянно совами или жаворонками. Практически каждый человек на определенном этапе жизни меняет привычку относительно времени засыпания и пробуждения. Это связано с образом жизни. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал сомнолог, руководитель Центра медицины сна ФМБА Александр Калинкин.

По его словам, давно известно, что оптимальное время для засыпания — интервал с 22 до 23 часов. А идеально время для пробуждения — 6–7 часов утра.

— «Сованость» и «жаворонковость» меняется с возрастом. Дети — жаворонки. Молодежь становится совами, чтобы иметь возможность развлекаться, например. С возрастом, с 40 лет, многие люди снова становятся жаворонками, — сказал врач.

Он отметил, что все особенности с засыпанием и пробуждением человека связаны с его фенотипом, который на 30 процентов зависит от генома, а на 70 процентов — от факторов окружающей среды. И вот факторы внешнего мира, оказывая влияние на человека в тот или иной период жизни, переводят его из жаворонка в сову и обратно.

— Только у 10 процентов людей жесткий детерминированным фенотипом, они действительно либо совы, либо жаворонки на протяжении всей жизни. Но 90 процентов людей становятся то жаворонками, то совами, — сказал Калинкин.

При желании и возможности человек-сова может стать жаворонком, правда, не за одну ночь, заключил собеседник издания.