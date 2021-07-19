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Дом Гоголя пригласил в кинолекторий «Сто дней после детства»

Ольга Маркова

Развлечения
Дом Гоголя пригласил в кинолекторий «Сто дней после детства»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей «Дом Гоголя» приглашает посетителей 28 июля на традиционные «Киносреды». В этот день слушателям прочтут лекцию, приуроченную ко Дню памяти Михаила Юрьевича Лермонтова и посвященную фильму «Сто дней после детства».

Сергей Соловьев снял драму о жизни подростков в пионерском лагере в 1975 году на киностудии «Мосфильм». В картине нашли своеобразное воплощение вечные мотивы отрочества, собранные воедино и воспринятые с позиций современности. Трудный возраст, первая любовь, мучительность переживаний, открытие общечеловеческих духовных ценностей.

Митя Лопухин — главный герой фильма — проводит лето в пионерском лагере «Лесной остров». Он впервые влюбляется в свою одноклассницу, которая испытывает романтические чувства, но не к нему. Выразить эмоции и настроения им помогает участие в постановке пьесы Лермонтова «Маскарад», а само представление незаметно превращается в драму с неожиданными признаниями, обидами, вспышками ревности.

Слушатели узнают интересные факты о картине: о том, где проходили съемки, каких наград был удостоен фильм, что за песня звучит в сцене танцев и про ошибки в титрах.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

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