Частную подземную тюрьму с крематорием нашли под Санкт-Петербургом

Фото: Вечерняя Москва

Частную подземную тюрьму с крематорием обнаружили в заброшенном коттеджном поселке во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщили в местном СМИ.

Тюрьма состояла из подземных камер, закрывавшихся на специальные замки. Аналогичное оборудование установлено в СИЗО «Кресты». В заброшенном сооружении была проведена система видеонаблюдения, а также находился пункт охраны.

Хозяева здания замаскировали его под дачный дом. Вокруг него построили высокий забор, а вход в подземную тюрьму перекрыли бетонной плитой. Перекрытие можно было опустить только с помощью гидравлической установки.

От капитана ФСИН до Эскобара. Где под Петербургом спрятаны подземная тюрьма и крематорий https://t.co/8CTzwaTTFR pic.twitter.com/bsyv5cERLY — Интернет-издание 47news.ru (@47News_ru) July 19, 2021

На дачном участке журналисты также обнаружили баню с лазом, который вел к печи размером с человека, пишет 47news.