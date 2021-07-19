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Частную подземную тюрьму с крематорием нашли под Санкт-Петербургом

Анастасия Волоснова

Общество
Частную подземную тюрьму с крематорием нашли под Санкт-Петербургом
Фото: Вечерняя Москва

Частную подземную тюрьму с крематорием обнаружили в заброшенном коттеджном поселке во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщили в местном СМИ.

Тюрьма состояла из подземных камер, закрывавшихся на специальные замки. Аналогичное оборудование установлено в СИЗО «Кресты». В заброшенном сооружении была проведена система видеонаблюдения, а также находился пункт охраны.

Хозяева здания замаскировали его под дачный дом. Вокруг него построили высокий забор, а вход в подземную тюрьму перекрыли бетонной плитой. Перекрытие можно было опустить только с помощью гидравлической установки.

На дачном участке журналисты также обнаружили баню с лазом, который вел к печи размером с человека, пишет 47news.

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