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Выставка «Москва Льва Толстого» откроется в музее писателя

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Москва Льва Толстого» откроется в музее писателя
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Столичный дом Л. Н. Толстого в Хамовниках представляет выставку «Москва Льва Толстого». Фотогалерею можно увидеть в саду усадьбы.

Перед посетителями предстанут редкие кадры, на которых писатель запечатлен в Москве. Фотографий Толстого в городе — всего около двух десятков. Толстой идет по Долгохамовническому переулку (ныне улице Льва Толстого), сидит на эстраде на Девичьем поле, стоит у африканских хижин в Зоологическом саду. Снимки сделаны сыном писателя и его другом В. Г. Чертковым.

Толстой в Москве провел девятнадцать зим — с 1882 по 1901 год. Переезд в город дался ему нелегко и совпал с духовным переломом. В этот период Толстой стал исследователем всех социальных проблем городского общества, погрузился в жизнь бедноты, откликаясь на увиденное мощными публицистическими высказываниями. Он участвовал в переписи населения, посещал нищенские кварталы Хитровки, вел разговоры с простыми рабочими и бедными городскими жителями на Воробьевых горах и Девичьем поле.

Во время жизни в Москве Толстой организовал издательство для простого народа «Посредник», выпускавшее качественные книги по доступной цене. Жизнь в Москве отмечена и созданием масштабного художественного полотна — романа «Воскресение», над которым писатель работал в 1889–1899 годах.

Часть выставки составляют домашние фотографии Л. Н. Толстого. Они позволили рассказать об образе жизни писателя в Москве, о его привычках и занятиях.

Выставка открыта с 22 июля по 22 июля 2022 года, сообщается на сайте музея.

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