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Эксперт рассказал о создании сверхзвукового гражданского самолета

Елена Фролова

Общество
Эксперт рассказал о создании сверхзвукового гражданского самолета
Фото: Pixabay

Международный авиационно-космический салон (МАКС-2021) стартует на территории подмосковного Жуковского с 20 июля. В нем традиционно примут участие главные научные центры и авиастроительные корпорации страны.

Накануне главного авиационного события лета генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского» (ФГУП «ЦАГИ»), член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало рассказал, как в России создается сверхзвуковой гражданский самолет.

— Развитие местных воздушных линий в отдаленных и труднодоступных российских регионах является одной из важнейших государственных задач, которая нацелена на увеличение мобильности населения, — пояснил эксперт.

Главной задачей Транспортной стратегии, которую планируется реализовать к 2030 году, стало «обеспечение доступности качества транспортных услуг для всех групп населения в соответствии с социальными стандартами, гарантирующими возможность передвижения по всей стране». Кроме того, в 16 субъектах РФ массовым социальным видом транспорта является именно местное авиасообщение. Речь идет о Ненецком, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком, Чукотском автономных округах, а также Хабаровском, Камчатском, Красноярском краях и Сахалинской, Томской, Иркутской, Архангельской, Магаданской областях. Сюда еще входят Республики Саха (Якутия), Коми, Тыва и Бурятия.

Для нового легкого самолета малых воздушных линий разработаны основные требования. Например, среди них уменьшение уровня эксплуатационных расходов — низкие цена приобретения и стоимость содержания, а также рост интенсивности эксплуатации, снижение ограничений по полетам в сложных метеоусловиях и многое другое. Вместе с тем нужно обеспечить пассажиров повышенным уровнем комфорта.

Такой самолет должен быть готов для использования под различные виды перевозок: пассажирские, грузопассажирские, санитарные, контейнерные и так далее. Концепция воздушного судна основана на обеспечении низкой стоимости покупки и владения воздушным судном с помощью реализации нескольких принципов, отмечает «Экономика сегодня». Среди них оптимизация параметров и летно-технических характеристик летательного аппарата.

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