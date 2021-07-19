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«Хочу достроить город»: Агаларов показал Собчак свой бизнес-проект

Анна Михалюк

Развлечения
«Хочу достроить город»: Агаларов показал Собчак свой бизнес-проект
Фото: youtube.com/Super

Новым гостем программы «Осторожно: Собчак» стал Эмин Агаларов, российский и азербайджанский певец, музыкант и бизнесмен. Часть интервью прошла в частном самолете, на котором Агаларов вместе с Ксенией Собчак полетели в Баку. Во время беседы он рассказал, что один из его бизнес-проектов и главная причина, по которой они летят именно в Баку, — строительство там города Sea Breeze, который он хочет показать ведущей.

— Это проект всей моей жизни. На побережье Каспийского моря я строю большой город, называется Sea Breeze. Это курортный поселок, там есть здания, апартаменты, гостиницы, рестораны, — рассказал бизнесмен. — И это все я покажу тебе в ближайшие сутки. Главная моя задача — достроить свой город со всей инфраструктурой: с больницами, дорогами, коммуникациями.

Два километра Sea Breeze, по словам Эмина, уже освоены: там обустроены пляжи и есть ряд построек.

— Мне повезло. Каспийское море каждые 20–30 лет уходит и приходит, это все было болотом, никто ничего здесь не застраивал из-за того, что боялись, что тут все затопит. Я поднял все строения на пять метров выше, даже если вода придет, все строения окажутся над ней, — рассказывает бизнесмен.

Напомним, Эмин Агаларов родился в Азербайджане, затем семья переехала в Москву. Образование он получил в Швейцарии и США, а после возвращения в Россию занял пост первого вице-президента компании Crocus Group.

Эмин АгаларовОсторожно, Собчак!Собчак
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