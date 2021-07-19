Агаларов рассказал о разнице между русскими и восточными женами

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Российский и азербайджанский певец и бизнесмен Эмин Агаларов в программе «Осторожно: Собчак» поделился подробностями личной жизни. Первый брак он заключил в 2006 году с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой. У них появилось двое детей, но в 2015 году пара рассталась. С 2018 по 2019 год он состоял в гражданском браке с Аленой Гавриловой, у пары родилась дочь. Первая супруга исполнителя была мусульманкой, а вторая — христианкой. О разнице менталитетов он рассказал в своем интервью.

— Восточные жены проявляют к мужьям больше уважения на людях: не перебивают их, нужно ехать домой — они едут, но дома бывает по-другому. Русские женщины на публике бывают более раскрепощенными со своими мужьями, но практика показывает, что дома они тихо себя ведут, — делится певец.

Агаларов рассказал и о причинах своего расставания с моделью Аленой Гавриловой.

— Она старалась, и, в принципе, у нее все получалось. Проблема была больше во мне, в моем образе жизни, в моем мировоззрении, потому что я хочу, чтобы все всегда было так, как я хочу. Со стороны может казаться, что со мной легко, но на самом деле любой женщине со мной будет непросто. Примерить костюм компромиссного человека пока не получается, — рассказывает Эмин.

После двух разрывов он решил обратиться к психологу, с которым общается на тему отношений и пытается разобраться в мотивах своего поведения.

— Я очень ревнивый, и если приступ ревности случился, то все может разрушиться вокруг, очень сложно это контролировать. Я задаю прямой вопрос: «Почему есть люди, которым все равно? У них нет этого чувства?» Психолог направляет меня так, чтобы я сам нашел ответы на вопросы, — сказал Агаларов.

В завершение темы Ксения Собчак спросила музыканта о том, не считает ли он себя неудачником в вопросах любви после двух расставаний. Агаларов интригующе ответил: «Может, я все смог, просто ты об этом не знаешь?».

В последнее время певцу приписывают роман с певицей Полиной Гагариной, которая в феврале этого года развелась со своим вторым супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.