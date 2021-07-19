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Почти 40 человек погибло при наводнениях в Бельгии

Иван Юминов

В мире
Почти 40 человек погибло при наводнениях в Бельгии
Фото: EPA

В результате наводнений в Бельгии погибли 36 человек, в больницах остаются более 50 пострадавших. Об этом сообщили местные власти в пострадавших провинциях в понедельник, 19 июля.

— Мы с сожалением можем констатировать, что катастрофа унесла жизни 36 человек, из них 19 уже опознаны, — рассказала министр внутренних дел королевства Аннелис Верлинден.

Пропавшими без вести числятся 127 людей, в больницах находятся 57 граждан, добавила она.

Сильное наводнение в регионе Валлония продолжалось с 14 по 16 июля. Там продолжаются поисково-спасательные работы, также специалисты занимаются восстановлением транспортной инфраструктуры и систем энерго- и водоснабжения.

В результате стихии разрушены и повреждены сотни домов, автомобильные и железные дороги. Правительство страны запросило у Еврокомиссии помощь ЕС для финансирования восстановительных работ.

По словам бельгийского премьера Александра де Кроо, наводнения могут стать самыми катастрофичными в истории страны. Он объявил 20 июля днем национального траура из-за большого числа жертв, отмечает ТАСС.

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