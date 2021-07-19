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Бесплатной парковкой для медиков в Москве воспользовались почти 70 тысяч раз с начала года

Полина Долганова

Город
Бесплатной парковкой для медиков в Москве воспользовались почти 70 тысяч раз с начала года
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В прошлом году медикам и волонтерам из «красных зон» ковидных госпиталей разрешили бесплатно парковаться в Москве. С начала 2021 года этой льготой воспользовались около 69 тысяч раз. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Всех волонтеров и врачей, которые работают в центрах с пациентами, больными коронавирусом, заносят в специальные списки. Их позже передают в департамент транспорта.

В ведомстве подытожили, что эта льгота является отличной возможностью поддержать тех, кто рискует жизнью ради спасения людей в период непростой эпидемиологической ситуации.

В столице также организовали 168 парковочных мест для грузовых автомобилей и автобусов.

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