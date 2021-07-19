Эксперт призвал водителей не пытаться сэкономить бензин за счет перенапряжения

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Есть системы для экономии топлива, которые могут нанести вред двигателю и ускорить его износ. Независимый автоэксперт Сергей Асланян призвал водителей не экспериментировать и не пытаться сэкономить хоть немного бензина за счет перенапряжения.

Многие специалисты замечают, что современные системы, которые должны снизить расход топлива, наносят вред двигателю. К таковым относятся режим «старт-стоп» и система турбонаддува. По мнению автоэксперта, водитель сам у себя не сможет сделать лучше, чем это делают производители. Поэтому не стоит пытаться самостоятельно внедрять различные устройства для экономии бензина.

— На автозаводе это сделают лучше, чем в гараже. Современные производители уже умеют делать так, что при малом объеме двигателя машины за счет турбины будет потребляться гораздо меньше топлива, — подчеркнул Сергей Асланян.

Он также добавил, что по большей части нет никаких доморощенных методов, которые были бы гораздо эффективнее тех, что делают инженеры заводов. По его словам, можно брать за основу наработки старых умельцев, однако результат данных методов будет сомнительным, отмечает Nation News.