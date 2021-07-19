Идею о продаже авиабилетов по спецтарифу для семей с детьми оценили общественники

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Заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о необходимости сделать доступными для семей с детьми в августе 2021 года авиабилеты по тарифу с фиксированной и сниженной стоимостью прокомментировал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

По его словам, высказанное предложение имеет характер продолжения тех программ, что существуют уже долгое время. Эксперт также добавил, что, к примеру, на железнодорожном транспорте есть льготы для того, чтобы дети вместе с родителями могли добраться до мест отдыха.

— Важно отметить, что тех средств, конечно, было недостаточно. Поэтому в продолжение данной темы возникает необходимость поощрения семейного отдыха, — пояснил Илья Зотов.

Представитель общественности добавил, что данная инициатива станет хорошим дополнением к уже существующим программам туристического кешбэка, отмечает RT. Председатель Общероссийского объединения пассажиров также подчеркнул, что предоставление льгот на авиаперелеты играет существенную роль в туристическом пакете.