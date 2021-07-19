Почти 350 дополнительных электричек запустят в период работы авиасалона МАКС-2021

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Около 350 дополнительных электричек начнут ходить между Москвой и городом Жуковским с 23 по 25 июля — в дни, когда будет проходить авиационно-космический салон МАКС-2021. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщили в Telegram-канале ОАО «РЖД».

Так, в даты проведения авиасалона будут назначены 344 дополнительных поезда. Меры принимаются с целью ускорения поездок граждан из Москвы.

Электрички до салона будут отправляться с Казанского вокзала и следовать до станций Отдых или Есенинская. Для удобства посетителей авиасалона некоторые регулярные составы будут дополнительно останавливаться в этих пунктах.

Авиасалон МАКС впервые прошел в России в 1993 году. Мероприятие входит в 10 самых крупных авиафорумов мира.

Также с 18 июля изменилось расписание электричек Горьковского направления МЖД в связи с укладкой моста на участке Стройка — Балашиха. В период с 18 по 23 июля на указанном участке специалисты будут укладывать 1,2 тысячи метров нового пути. На время работ движение поездов до Балашихи приостанавливается.