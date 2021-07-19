ФМБА начало испытания новой вакцины от COVID-19

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) приступило к клиническим исследованиям профилактического препарата от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе агентства в понедельник, 19 июля.

Речь, уточнили в ФМБА, идет о I и II фазах проверки субъединичной рекомбинантной вакцины. В июне завершились доклинические исследования вакцинного препарата и были доказаны его иммуногенность, протективность, а также безопасность, добавили в агентстве.

Разработчиком препарата выступает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА. Вакцина прежде всего нацелена на развитие клеточного иммунитета, используя в качестве мишени консервативные белки вируса.

В середине июля разработчики «Спутника V» анонсировали новые совместные испытания с другими производителями препаратов от COVID-19. По их словам, меморандум о взаимодействии Центра Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компании «Р-Фарм» был подписан в декабре 2020 года.

Он предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы исследований для оценки комбинированного применения компонента «Спутника V» с одним из компонентов препарата AZD1222, который AstraZeneca создала вместе с Оксфордским университетом.

Промежуточные итоги исследования вакцины Covishield, созданной AstraZeneca вместе со «Спутником V», могут быть опубликованы к концу июля.