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Народный календарь. Что нужно сделать 20 июля, чтобы набраться сил на следующий год

Василий Плиткин

Общество
Народный календарь. Что нужно сделать 20 июля, чтобы набраться сил на следующий год
Фото: pixabay.com

В народе 20 июля прозвали Фомой или Авдотьей Сеногнойкой. Церковь в этот день вспоминает преподобных Фому Малеина и Евдокию, княгиню Московскую.

По народным поверьям, 20 июля необходимо посидеть под дубом, чтобы набраться сил на следующий год. Под запретом — свататься и делать предложение о женитьбе. Считается, что это женский день, поэтому просьбы мужчин в эту дату не рассматривались. Если человека в этот день обнюхивает корова, то ему может грозить серьезная болезнь.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно сделать 20 июля, чтобы набраться сил на следующий год

Приметы погоды на Фому гласят: если дождь начнется, то затянется надолго и приведет к неурожаю. Наоборот, если вечером начнут кричать журавли, то утром стоит ожидать хорошей погоды.

20 июля отмечается Международный день шахмат. Он проводится по решению Международной шахматной федерации (ФИДЕ), которая была основана в этот день в 1924 году.

Членом ФИДЕ является 191 национальная федерация, в полномочия органа входит установление правил игры в шахматы и условий проведения мирового чемпионата. Под эгидой ФИДЕ проводится более 40 официальных чемпионатов для молодежи, мужчин, женщин и пожилых людей.

52 года назад американский космический корабль «Аполлон-11» совершил первую в истории посадку на Луну. В его экипаж вошли астронавты Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Эдвин Олдрин.

Они достигли лунной орбиты примерно через 76 часов после старта, а затем совершили посадку на поверхность Луны. Первым из корабля вышел Армстронг, а спустя 15 минут за ним последовал Олдрин.

Коснувшись поверхности Луны, Армстронг произнес вошедшие в историю слова: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества».

В этот день родились режиссер Алексей Герман, хоккеист Павел Дацюк, композитор Давид Тухманов, а также бразильская модель Жизель Бюндхен.

Именины отмечают Евдокия, Павел, Сергей и Герман.

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