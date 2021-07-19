Около тысячи пар поженились на красивую дату в Москве

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Около тысячи пар влюбленных в столице выбрали для свадьбы одну их самых красивых дат 2021 года — 17.07. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ЗАГС.

— Пик свадеб традиционно приходится на летний период. Молодожены выбирают дату для бракосочетания по различным причинам. Несмотря на уникальность каждой пары, традиционно в Москве пользуются популярностью красивые даты. Уже около тысячи пар поженились 17.07, а еще более тысячи пар планируют заключить брак 21.08.21, — говорится в сообщении.

17 июля отреставрированное здание Северного речного вокзала впервые стало площадкой для церемонии бракосочетания. В этом месте на закате оформили свои отношения три пары молодоженов. Церемонии состоялись уже после закрытия речного вокзала.

Свадебный бум ожидается в Москве 21.08.21. Заявления на эту дату уже подали более тысячи будущих молодоженов.

В этот день церемонии пройдут в отделах ЗАГС, дворцах бракосочетания и на 17 необычных локациях. В ночь на 22 августа впервые площадкой для бракосочетания станет станция метро «Маяковская». Там в этот день оформят отношения две пары.

Кроме того, популярностью у будущих молодоженов пользуются даты 07.08, в этот день планируют пожениться более 980 пар, и 14.08, когда брак заключат более 870 пар.

Лидерами по зарегистрированным союзам в летние месяцы стали выходные в июне: 05.06 зарегистрировали отношения более 960 пар, 19.06 — около 930 пар, а 26.06 — около 900 пар.