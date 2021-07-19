Стоимость бананов в России обновила максимум за пять лет

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Цены на бананы скоро значительно упадут. Однако пока они достигли максимума за последнее пятилетие.

Например, для семьи Поляковых этот фрукт обязателен в рационе. Ни один поход за продуктами в магазин не обходится без приобретения бананов, несмотря на то что в последнее время они стоят дороже.

— Этот фрукт ощутимо поднимается в цене. Весной его приобретали по комфортной цене, потом каждый месяц плюс 8–10 рублей уходило из кошелька на бананы. В настоящее время они уже почти 90 рублей стоят, и, скорее всего, это не предел, — рассказала жительница Нижнего Новгорода Ольга Полякова.

Она уточнила, что такое увеличение стоимости бананов неприятно, так как это «удобный» фрукт, который дети очень любят, его легко давать им с собой. Согласно информации Росстата, цены на этот фрукт значительно поднялись в феврале, а уже в июне он стоил в среднем 84 рубля за килограмм. Это является максимумом за последние пять лет, хотя в регионах складывается более серьезная ситуация, отмечает «МИР 24».

Эксперты утверждают, что с августа поднимется в цене и ряд других продуктов. Например, хлеб. Это связывают с увеличением стоимости сырья, упаковочного материала и транспортировки. Маргарин подорожал на 38 процентов, сахар — на 9 процентов, а упаковка — на 26 процентов.

В Минсельхозе утверждают, что стоимость хлебобулочной продукции находится на стабильном уровне. Тем не менее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ уверен, что цены в нашей стране увеличиваются на все.

— Те, кто зайдет на официальный сайт Росстата, увидят на главной странице график подъема цен, который ведется уже 16 месяцев, — подчеркнул эксперт.

По его словам, за последнее десятилетие ничего подобного не было, отмечает ИА «НСН». Увеличение стоимости продуктов подтвердил и член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский.

— С января морковка подорожала на 249 процентов, картофель — на 93 процента, — заявил эксперт.

По его словам, допускать такие скачки цен на базовые товары и услуги — это «убийство доходов населения».

Источник: mir24.tv