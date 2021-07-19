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Названы российские достопримечательности, сравнимые с зарубежными

Елена Фролова

Общество
Названы российские достопримечательности, сравнимые с зарубежными
Фото: Pixabay

Россия богата яркими достопримечательностями и красивыми местами. Многие из них можно сравнить с зарубежными «аналогами».

Например, плато Бермамыт Скалистого хребта, находящееся на Большом Кавказе, напоминает знаменитый Гранд-Каньон в США. Высота плато составляет 2592 метра над уровнем моря. По зрелищности местные скалы и обрыв не уступают американскому каньону. Путешественники рекомендуют посетить один из узких скальных выступов на смотровой площадке. От взгляда с уступа захватывает дух.

Еще одно место — обрыв возле аула в Дагестане — сравнивают с норвежской скалой Язык Тролля. Выступ в Норвегии отличается чуть большей длиной, однако туристу больше смелости потребуется, чтобы вступить на край дагестанского уступа. Путешественники любят это место еще и потому, что там есть старинные каменные оборонительные башни.

На Кавказе также есть Сулакский каньон. Его часто сравнивают с норвежскими фьордами. Кроме того, считается, что он самый глубокий в Европе. Особенно во время прогулки на лодке можно заметить, как этот каньон схож с пейзажами Норвегии, отмечает Nation News.

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