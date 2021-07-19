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ФИФА дисквалифицировала троих футболистов из России за допинг

Иван Юминов

Спорт
ФИФА дисквалифицировала троих футболистов из России за допинг
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российских футболистов Ивана Князева, Владимира Обухова и Дарью Мещерякову дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил и дисциплинарного кода ФИФА. Об этом сообщили в пресс-службе ФИФА в понедельник, 19 июля.

Допинг-тесты были сделаны еще в 2013 году и помечены как отрицательные после изучения в московской лаборатории. Совместное расследование ФИФА и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) установило факты употребления ими запрещенных веществ.

Мещерякову и Князева отстранили на два года, они уже были уведомлены об этом решении. По причине того, что Обухов признался в нарушениях, а затем помог расследованию, дисциплинарный комитет сократил срок дисквалификации до шести месяцев — до 2 декабря.

В течение дисквалификации игроки не смогут принимать участие в соревновательных и товарищеских матчах, в том числе международных, отмечается на сайте ФИФА.

Обухов выступает за «Ростов», Князев — за пермскую «Звезду», а Мещерякова до этого играла за женскую сборную России U17.

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