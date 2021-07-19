Врач рассказал о вреде перепада температур в жару для организма

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Врач общей практики Денис Прокофьев дал советы о том, как сохранить здоровье во время аномальной жары. По его мнению, серьезный удар по самочувствию наносит на сама жаркая погода, а отсутствие правильного температурного режима.

— Главная проблема изнуряющей жары связана с повышением нагрузки на сердечно-сосудистую систему. В результате увеличивается количество смертей, связанных именно с сердечно-сосудистыми катастрофами — инсультами, инфарктами, — пояснил врач.

Он уточнил, что в жаркую погоду становится меньше кислорода, у человека может возникнуть гипоксия тканей. При этом эксперт добавил, что в России нет слишком большого количества кондиционеров, которые ответственны за резкий перепад температур.

Денис Прокофьев также посоветовал людям быть осторожными в жару, отмечает «Царьград». Он рекомендовал им избегать теплового криза. Телу человека, по его словам, нужно охлаждаться, хотя бы ночью во время сна.