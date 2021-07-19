Свыше 60 процентов сотрудников МГУ привились от COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Западный административный округ, район Раменки, микрорайон Ленинские Горы, 1 Карта всех событий

Почти 12 тысяч сотрудников Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Это составляет 62 процента всех работающих в учебном заведении, рассказал ректор вуза Виктор Садовничий.

Садовничий уточнил со ссылкой на данные штаба МГУ по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий, что речь идет о сотрудниках, получивших один или оба компонента вакцины от COVID-19.

Ректор МГУ подчеркнул, что в учебном заведении уделяют огромное внимание организационным и информационным аспектам кампании по вакцинации сотрудников и студентов. На базе Медицинского научно-образовательного центра университета развернуты пункты, в которых можно сделать прививки. Ведется активная разъяснительная работа, сообщается на официальном сайте МГУ.

В понедельник, 19 июля, также стало известно, что в прививочном центре в Гостином Дворе от коронавируса вакцинировались уже 42 тысячи человек. В центре москвичей прививают препаратом «Спутник V». Для повторной вакцинации специалисты используют «Спутник Лайт» и «Спутник V».

Между тем вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов вырази мнение, что в связи с распространением «дельта»-штамма COVID-19 нужно привить больше 80 процентов россиян. Эксперт подчеркнул, что если затянуть вакцинацию на два–три года, то вирус «обгонит все вакцины».