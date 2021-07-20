«Возраст у одежды»: Бузова обсудила с поклонниками длину шортов

Фото: instagram/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова предложила своим поклонникам новую тему для обсуждения: выбор одежды в определенном возрасте.

В своем Instagram звезда опубликовала новую серию фотографий, для которых позировала в коротких джинсовых шортах. В подписи к снимкам Бузова попросила подписчиков помочь ей выбрать лучший кадр, а также предложила порассуждать на тему «возраста у одежды» — в частности, до какого возраста можно носить короткие шорты.

Большинство комментаторов сошлись во мнении, что главное — не возраст, а физическая форма, красивая фигура и состояние кожи. Ольга получила немало комплиментов за отсутствие целлюлита и подтянутые ноги.

Однако нашелся и повод для критики. Пользователям не понравилось, что для прогулки на природе Бузова сделала слишком «тяжелый» макияж, с толстым слоем тонального крема. Некоторые подписчики недоумевали, почему звезда не видит заметной разницы между цветом кожи на лице и теле.

При этом врач-косметолог Маргарита Мозалева позитивно оценила внешность Бузовой, отметив, что 35-летняя знаменитость не перебарщивает с инъекциями красоты, сохраняя естественный вид.