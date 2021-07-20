Петр Бирюков: Шестьдесят процентов жилых домов готовы к новому отопительному сезону

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Более половины жилых домов в Москве подготовлены к новому отопительному сезону, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Городские службы ведут масштабную работу по подготовке к новому отопительному сезону, на сегодняшний день полностью готовы около 20 тысяч жилых зданий, что составляет 60 процентов от плана, — отметил Петр Бирюков.

По его словам, в общей сложности до 1 сентября будут проведены гидравлические испытания на 17 тысячах километрах тепловых сетей.

— В ходе их проведения выявляются потенциально ненадежные участки сетей, их оперативно восстанавливают, — подчеркнул заммэра. — Это позволяет предотвратить возможные повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что подготовку к осенне-зимнему периоду ведут энергетики: отремонтировано 127 котельных и 5,2 тысячи тепловых пунктов, завершен ремонт 42 километров воздушных и 48,5 километра кабельных линий электропередачи.

— Сотрудники АО «Мосводоканал» провели профилактический осмотр более 12 тысяч километров водопроводных и 3,8 тысячи километров канализационных сетей, отремонтировали 410 пожарных гидрантов и 11,7 тысячи колодцев, — рассказал Петр Бирюков. — В свою очередь специалисты АО «Мосгаз» уже завершили профилактический ремонт 984 километров наружных газопроводов и реконструировали еще 30 километров.

Заместитель мэра отметил, что всего к осенне-зимнему периоду в городе планируется подготовить более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.

Петр Бирюков подчеркнул, что все мероприятия будут завершены до 1 сентября.